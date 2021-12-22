التجمع الطبي الاجتماعي: انتشار متحور أوميكرون يستدعي الاقفال العام

أكد رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي” ممثل “الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية البروفسور رائف رضا، “ضرورة الإقفال العام في لبنان وكذلك إغلاق المطار خلال فترة الأعياد تفاديا للأسوأ، مع التشدد في الوقاية نظرا لانتشار أوميكرون في ظل إصابات بين الوافدين وكثرة مرضى العناية الفائقة من كورونا، بالاضافة الى زيادة حالات الاصابات والوفيات وإمكان وجود حالات غير مشخصة من أميكرون عند من ليس لهم القدرة المادية على إجراء PCR الذي نادينا سابقا بمجانيته”.

ورأى أنه “مع إشغال غرف العناية الفائقة بأكثر من 85%، نشدد على أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح على الرغم من وجود بعض آراء صحية دولية تشكك بفعالية الجرعتين المأخوذتين سابقاً تجاه أوميكرون مع الإبقاء على الكمامات والتباعد وتجنب الاكتظاظ نظراً للظروف المادية وصعوبة الاستشفاء والطبابة والدواء، ونرى أن الاقفال التام للمطار أقصر الطرق للحد من انتشار أوميكرون، من دون أن ننسى أن نسبة الملقحين لم تتعد الـ 40% وبالتالي لم تتحقق المناعة المجتمعية بعد”.