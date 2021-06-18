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التجمع الطبي الاجتماعي حذر من كارثة طبية

18 - يونيو - 2021
مستشفى

مستشفى- تعبيرية

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حذر رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” رائف رضا من “كارثة طبية نتيجة اقتصار العلاجات على الحالات الطارئة من بعض الجهات الضامنة مع رفض إجراء الفحوص المخبرية والشعاعية في الكثير من المراكز والمستشفيات إلا على حساب المرضى، تحت ذرائع وحجج وهمية، من أجل جني المال على حساب الطبقة الفقيرة والمتوسطة وحتى العاملين في القطاع الصحي في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخانقة”.

وحذر في بيان من “ثورة شعبية عارمة على القطاع الصحي وزيادة الامراض والوفيات، بحيث يصبح الاستشفاء والعلاجات الميسورين ماديا”، وطالب “وزارة الصحة بالتدخل قبل فوات الأوان والنقابات الطبية وأصحاب المستشفيات الخاصة والمختبرات والمراكز الشعاعية وسواها بقبول المرضى والفحوص على السعر الرسمي والشعور بالمسؤولية تجاه شعبنا، في هذه الأيام العصبية، وإلا فإن الكارثة الطبية حاصلة لا محالة ولآثارها ستكون صادمة نتيجة فقدان الأمن الصحي”.

وختم: “تداركوا الأمر قبل فوات الاوان”.

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