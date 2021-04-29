التجمع الطبي الاجتماعي: لإرجاء انتخابات نقابة أطباء بيروت حتى إتمام علية التلقيح

طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني رائف رضا بـ “إرجاء انتخابات نقابة الاطباء في بيروت، ريثما يتم تلقيح الأطباء والعاملين في النقابة، لانه حتى تاريخه، هناك أكثر من 10% من الأطباء والعاملين لم يتلقوا اللقاح، ما يشكل خطرا على إمكان انتقال الكورونا بخاصة في التجمعات الانتخابية، بالإضافة إلى أنه يحرم هذه الشريحة من حقها الديموقراطي في العملية الانتخابية، ما يشكل طعنا في العملية الانتخابية في حال أجريت في 23 أيار”.

ورأى في بيان أن “تأجيلها لفترة محدودة من مصلحة الجميع ويجب ألا نخشى الاستعجال في اجرائها في انتظار تمرير براءة الذمة المالية المتنازع عليها بين الأطباء وسواها، ما يشكل ظاهره خطيرة في تاريخ العمل النقابي، بالاضافة الى الظروف النفسية والاقتصادية التي يمر فيها الأطباء”.