السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التجمع الطبي الاجتماعي: للتوقف عن التلقيح بأسترازينيكا

8 - أبريل - 2021
لقاح "أسترازينيكا"

لقاح "أسترازينيكا"

A A A
طباعة المقال

طالب رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي” البرفيسور رائف رضا وزارة الصحة بـ “عدم الاستمرار في إعطاء لقاح استرازينيكا نظرا للرابط بينه وبين الجلطات الناتجة عنه، وفق ما اعلنت الهيئة التنظيمية للاتحاد الأوروبي المتابعة لهذا اللقاح، بالاضافة الى توقف بعض الدول الاوروبية عن إعطائه، ما يدل أن شكوكا تدور حوله من جهة التجلطات التي يحدثها وأصبح مصدر قلق دولي ومحلي، فلا يجوز التشجيع على إعطائه، طالما لم تنجل الصورة حوله حتى لو كانت نسبة الجلطات التي يحدثها قليلة مقارنة بإعداد الملقحين.

ودعا إلى “إزالة الخوف والقلق من نفوس المواطنين عبر إعطائهم لقاحات آمنة، خدمة للطب والمجتمع”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قصر بعبدا
    رئاسة الجمهورية تعلق على معلومات مرسوم التجنيس
    وزارة الطاقة
    أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية
    لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    1876 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري