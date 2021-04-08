التجمع الطبي الاجتماعي: للتوقف عن التلقيح بأسترازينيكا

طالب رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي” البرفيسور رائف رضا وزارة الصحة بـ “عدم الاستمرار في إعطاء لقاح استرازينيكا نظرا للرابط بينه وبين الجلطات الناتجة عنه، وفق ما اعلنت الهيئة التنظيمية للاتحاد الأوروبي المتابعة لهذا اللقاح، بالاضافة الى توقف بعض الدول الاوروبية عن إعطائه، ما يدل أن شكوكا تدور حوله من جهة التجلطات التي يحدثها وأصبح مصدر قلق دولي ومحلي، فلا يجوز التشجيع على إعطائه، طالما لم تنجل الصورة حوله حتى لو كانت نسبة الجلطات التي يحدثها قليلة مقارنة بإعداد الملقحين.

ودعا إلى “إزالة الخوف والقلق من نفوس المواطنين عبر إعطائهم لقاحات آمنة، خدمة للطب والمجتمع”.