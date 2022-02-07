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"التجمع الطبي": المرضى في لبنان سيلاقون مصير ريان المغربي

7 - فبراير - 2022
الأطباء

الأطباء

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أسف رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” ممثل “الرابطة الطبية الدولية في لبنان” البرفسور رائف رضا لـ “وفاة الطفل المغربي ريان الذي هز العالم بعدما وضعت كل الإمكانات وبخاصة التجهيزات الطبية والأطباء وطائرة هليكوبتر لنقله إلى أقرب مستشفى، أما عندنا فأطفال مرضى السرطان ومرضى الامراض المزمنة والمستعصية يستغيثون منتظرين تطبيق التصريحات الاعلامية لوزير الصحة، مع التذكير بأن كثر من هؤلاء لم يتمكنوا من أخذ علاجاتهم والبعض علاجاتهم ناقصة، ما يزيد من مضاعفات المرض ويعجل بالوفاة، من دون أن ننسى تفشي الكورونا الذي تزداد حالاته ووفياته يوميا بارقام مضاعفة غير معلنة، بخاصة أن هذه الأمراض تعرض المرضى لنقص المناعة، ما يتسبب بتدهور حالاتهم”.

وسأل: “أين العالم من مرضى الشعب اللبناني ومعاناته؟ هؤلاء المرضى، اذا لم يؤمن الدواء لهم، سيلاقون مصير ريان، مع فارق التقصير”.

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