“التجمع الطبي”: الوضع الصحي ‏خطير في لبنان

أكد رئيس التجمع الطبي الاجتماعي وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية الدولية في لبنان رائف ‏رضا أن الوضع الصحي ‏خطير في لبنان مع تفشي أوميكرون على نطاق واسع نتيجة سياسة صحية فاشلة وعدم الإغلاق التام الذي نادى به ‏تجمعنا، بالاضافة ‏الى عدم مجانية فحوصات‎ PCR ‎والاستهتار بعدم التشدد في الوقاية‎‏.‏

وناشد رضا في بيان السلطات الايطالية والفاتيكانية بالتنسيق مع رئيس الرابطة البروفسور فؤاد عودة، تأمين كمية كبيرة من فحوص‎ ‎PCR ‎مجانا لتحديد الاصابات بفيروس كورونا وعزلها ومتابعتها، وتأمين مستشفيات ميدانية تؤمن العلاجات للمصابين غير الميسورين‎.‎

‎ ‎وأشار الى أن “فتح المطار وعدم عزل المرضى المصابين بانتظار فحوص اوميكرون أسهم في زيادة الحالات المعلنة والتي هي غير ‏دقيقة لأنها لا تشمل الكثيرين ممن لا طاقة مادية لهم لإجراء الفحوص‎”.‎