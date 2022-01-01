“التجمع الطبي”: الوضع الصحي ‏خطير في لبنان

أكد رئيس التجمع الطبي الاجتماعي وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية الدولية في لبنان رائف رضا أن الوضع الصحي خطير في لبنان مع تفشي أوميكرون على نطاق واسع نتيجة سياسة صحية فاشلة وعدم الإغلاق التام الذي نادى به تجمعنا، بالاضافة الى عدم مجانية فحوصات PCR والاستهتار بعدم التشدد في الوقاية.
وناشد رضا في بيان السلطات الايطالية والفاتيكانية بالتنسيق مع رئيس الرابطة البروفسور فؤاد عودة، تأمين كمية كبيرة من فحوص PCR مجانا لتحديد الاصابات بفيروس كورونا وعزلها ومتابعتها، وتأمين مستشفيات ميدانية تؤمن العلاجات للمصابين غير الميسورين.
وأشار الى أن “فتح المطار وعدم عزل المرضى المصابين بانتظار فحوص اوميكرون أسهم في زيادة الحالات المعلنة والتي هي غير دقيقة لأنها لا تشمل الكثيرين ممن لا طاقة مادية لهم لإجراء الفحوص”.