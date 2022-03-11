"التجمع الطبي": لحلّ لغز فقدان الأدوية

دعا رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان رائف رضا، الى “حل لغز فقدان الكثير من الادوية السرطانية والمستعصية والمزمنة، والتي إن وجدت ففي السوق السوداء”.

وأشار في بيان الى أنه “من حقنا أن نتساءل من يقف وراء تجار السوق السوداء وعن طريق من أدخلت هذه الادوية، ومن يراقب فعاليتها وتاريخ صلاحياتها وطرق تخزينها، ومن سهل إدخالها ومن يقف وراءها من السياسيين وما هو دور وزاره الصحة من هذا الامر، فهي التي تتحمل المسؤولية عن صحة المواطنين”.

واعتبر أن “فقدان الدواء وغلاء سعره وعدم قدرة المواطن في هذه الظروف الصعبة على شرائه وزيادة مضاعفات المرض والموت المحتم، هو جريمة بحق الصحة، وحان الوقت لتحديد المسؤوليات، وكفى اتهام كل جهة للأخرى”.

وتساءل التجمع عن “مصير الهبات من الادوية وكيفية توزيعها ومسؤولية المافيات وتجار الادوية”، مؤكداً ان “هذا الوضع لا يستقيم الا بزج المتهمين وراء القضبان، وان ينال الفاسد عقابه”.

وأكد أن “تأمين الدواء والاستشفاء والطبابة هو من حق المواطن ومن مسؤولية الدولة”.