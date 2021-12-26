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"التجمع الطبي": لضرورة تجهيز مستشفيات ميدانية لعلاج مرضى كورونا

26 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 12:37 مساءً
الأطباء

الأطباء

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كشف رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية الدولية رائف رضا عن “وصول حالات عبر المطار كانت تتطلب العزل الى حين صدور نتائج الفحوص المخبرية”.

وطالب بـ”ضرورة تجهيز مستشفيات ميدانية لعلاج مرضى كورونا بعد زيادة الاصابات والوفيات وعدم اتخاذ قرار بالإقفال العام، وانعدام الوقاية، والفحوص المخبرية المغلوطة في بعض المختبرات بخصوص PCR، خصوصا أن بعضها ليس مؤهلاً تشخيص أوميكرون الذي تفشى بسرعة”.

وقال: “إن إنشاء وتجهيز مستشفيات ميدانية مجهزة لاستقبال مرضى كورونا هو أقصر الطرق لمنع حصول كارثة صحية، ولا مانع من أن تطلب وزارة الصحة مساعدة دولية لهذه المستشفيات قبل فوات الاوان، علما أن المناعة المجتمعية التي وصلنا اليها لا تتجاوز 40%”.

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