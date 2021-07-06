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التجمع الطبي: نطالب نقابة الاطباء باعتماد تقاضي الدولار من المرضى الاجانب

6 - يوليو - 2021
doctors

doctors

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طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البروفسور رائف رضا في بيان نقابة الاطباء ب”إصدار قرار عاجل نافذ على أصله، بتقاضي الأطباء بالدولار للمرضى الاجانب بدل المعاينات والفحوص المخبرية والشعاعية والعمليات الطبية والجراحية كحقهم الطبيعي، إذ أن هؤلاء لا يعانون كالمواطنين اللبنانيين من الازمة الاقتصادية ولا يعقل أن يقوموا بصرف الدولار في السوق السوداء، واعطاء الطبيب بدل معاينته بالليرة اللبنانية”.

وقال:”نناشد نقابة الاطباء بلعب دورها الطبيعي وأخذ القرار العاجل شعورا بالمسؤولية تجاه الأطباء، للحد من الهجرة وتحسين الوضع المعيشي للأطباء الذين يعانون الأمرين في هذه الظروف الصعبة، شرط أن تتقيد كل المؤسسات به حتى المستوصفات حتى لايكون هنالك افادة لأحد على حساب وجع الأطباء”.

وختم:”نذكر النقابة بترك حرية الأطباء بتقاضي البدل من المواطنين والمقيمين مع تقدير وضع المريض، حتى يستطيع الطبيب من الاستمرار بدل اقفال عيادته أو المراكز الطبية والتفكير بالهجرة، لان الطب مهنة انسانية وليست مهنه استجداء، والأطباء لديهم من الضمير والوجدان في تقدير الوضع المادي للمرضى”.

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