"التجمع الوطني الديمقراطي": لضرورة تعليم مادة التربية البيئية

نوهت لجنة البيئة في “التجمع الوطني الديمقراطي” في بيان، بـ”التنسيق المستمر بين حزب “الخضر” و”الحركة البيئية اللبنانية”.

ودعا التجمع الى “وحدة جميع الجمعيات والمنظمات المدافعة عن سلامة الطبيعة وحماية البيئة، من خلال تشكيل هيئة تنسيق عليا موحدة، للتعاون في تنفيذ التحركات الميدانية، دفاعاً عن قضايا البيئة”.

كما أكد أهمية “تفعيل العمل البيئي الوطني المشترك، في حماية البيئة والموارد الطبيعية ، والتنوع البيولوجي ، وضمان استدامتها ، وتعزيز وتطوير السياسات البيئية الوطنية”.

كذلك، شدد التجمع على “ضرورة تعليم مادة التربية البيئية في المدارس والمعاهد والجامعات، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية للمعلمين والمرشدين البيئيين، لتعزيز مهاراتهم في تقديم المعرفة البيئية، بطرق فعّالة ومبتكرة، بالاضافة الى تطوير وتفعيل تقنيات وأدوات تقييم الأثر البيئي للمشاريع والسياسات البيئية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها أو التعامل معها، وتشمل تطوير إطار عمل موحد وتوفير التدريب والدعم الفني للجهات المعنية، وتعزيز الشفافية والمشاركة الفعّالة للجمهور في عمليات تقييم الأثر البيئي، من خلال توفير الفرص للمشاركة في النقاشات وتقديم الملاحظات والمقترحات”.