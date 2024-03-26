"التجمع الوطني" لـ وزارة الاقتصاد: لا تسمحوا للتجار باستغلال الأزمة

دعا “التجمع الوطني الديموقراطي”، وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، من “عدم السماح للتجار باستغلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وغياب الرقابة والتفتيش من أجل رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية و الاساسية.

وطالب في بيان، المسؤولين بـ”القيام بواجباتهم الرقابية ومنع المحتكرين من التلاعب بألاسعار”، داعيا إلى “تصحيح الأجور، وإقرار السلم المتحرك لهم”.

ونوّه بـ”قرار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، إحالة الأفران كافة الى التفتيش، لضبط المُخالفات والفلتان، ولحماية الضمان الاجتماعي والمضمونين”.

وطالب أيضاً الضمان الاجتماعي، بـ”الاستمرار بهذا النهج وإحالة كل القطاعات المُخالفة، وأغلبها من الكارتيلات، للرقابة والتفتيش”.