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"التجمّع الديموقراطي" رحّب بخطوات وزير التربية ودعا الى "إلغاء البروفيه نهائياً"

منذ ساعة واحدة
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رحّب المكتب التربوي المركزي في “التجمّع الوطني الديموقراطي” في بيان بـ”قرار وزارة التربية والتعليم العالي، إلغاء امتحانات البروفيه واعتماد العلامات المدرسية، لهذا العام ، وكذلك، إلغاء الامتحانات الرسمية للبروفيه والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وامتحان الدخول الى السنة الاولى للشهادة”.

كما نوه بـ “قرار الوزارة، الإبقاء على إجراء الامتحانات الرسمية الموحّدة لكلّ لبنان، مع اتخاذ بعض الإجراءات والتعديلات وإدخال استثناءات مدروسة منصفة للجميع، بحيث ان امتحانات الشهادة الثانوية ستحصل، ضمن برنامج يراعي تلامذة الجنوب مع مواد اختيارية وأخرى إلزامية”.

كذلك، دعا “وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، الى اتخاذ خطوة جريئة، باتجاه الغاء شهادات البروفيه والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية ، بشكل دائم و نهائي ، أسوة” بالدول المتقدمة ، باعتبارها شهادات، لا تمثل انتقالاً من مرحلة دراسية الى أخرى هامة، و الإبقاء فقط على الشهادة الثانوية ، لأنها معتمدة دوليا، وهي تشكل جسر عبور، من المرحلة الثانوية الى المرحلة الجامعية”.

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