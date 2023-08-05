التحذيرات تتوالى.. بيان هام من قطر لمواطنيها في لبنان

دعت سفارة دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، المواطنين القطريين الزائرين للبنان، لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

وناشدت المواطنين القطريين المتواجدين حاليا في لبنان، التواصل مع سفارة دولة قطر في بيروت في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 009611835111 – 009611835444

وحثت السفارة السعودية، الجمعة مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقالت السفارة السعودية في بيان نُشر على منصة إكس “تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”.

كما أصدرت الكويت في وقت مبكر، السبت بيانا تدعو فيه مواطنيها في لبنان إلى توخي الحذر.

وقالت السفارة الكويتية في لبنان في بيان على حساب وزارة الخارجية على منصة إكس “تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة”. لكنها لم تطلب منهم المغادرة.