الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التحرّكات تعصف بالإدارات مجددًا.. التزام تام بالإضراب في صيدا

منذ 26 ثانية
مدينة صيدا

مدينة صيدا

A A A
طباعة المقال

عادت رياح التحركات المطلبية لتلفّ من جديد دوائر الإدارات العامة، لا سيما في سرايا صيدا، بعدما ضاقت السبل بأوجاع موظفيها الاقتصادية والصحية والمعيشية، نتيجة سياسات عدم إيفاء حكومة تصريف الأعمال بوعودها، التي لم تلحظ بمشروع موازنتها الذي صدّق في مجلس النواب قبل أيام، تحقيق ولو جزء من مطالبهم الملحة لتأمين استمرارية أدائهم واجباتهم الوظيفية من جهة والعيش بكرامة.

تمثلت أولى تحركاتهم بالتزامهم قرار الإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة، والذي تسري مفاعيل تنفيذه بدءًا من صباح اليوم وحتى التاسع من شباط المقبل، وسجلت كل إدارات محافظة لبنان الجنوبي تأييدها التحرك بإقفال مكاتبها، باستثناء المنطقة التربوية التي تنشغل بتسليم لوائح الطلاب تمهيدًا لتحضيرات الامتحانات الرسمية، إضافة إلى تسليمها مديري المدارس في القرى الحدودية أجهزة الكومبيوتر لطلابهم النازحين من قراهم لمتابعة دراستهم عبر الأونلاين.

كما التزمت هيئة إدارة السير والآليات (النافعة) فروع صيدا النبطية وزحلة الإضراب التام رفضًا للحال التي وصل إليها الموظفون، وسعيًا لحث الحكومة على إيجاد الحلول السريعة لتحسين أوضاعهم.

    المزيد من أخبار لبنان

    فارس سعيد
    سعيد: مهما اشتدّت الرياح المعاكسة.. تبقى التجربة اللبنانيّة الأقوى!
    لبنان
    مندوبو الأحزاب في لابورا: لتدارك التدهور نحو الأسوأ.. واستعادة الدولة القوية
    حزب الله
    "حزب الله": التفاوض في ملف ‏الحدود البريّة هو حصرًا في يد الدولة

    الأكثر قراءة

    عناصر من حماس
    غزة تحت النار
    نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
    الثلوج في لبنان
    بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
    دبابة للجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    تفاصيل خطيرة.. نيويورك تايمز تكشف الخطوط العريضة لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بغزة