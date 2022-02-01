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التحضيرات الانتخابية بين فرونتسكا ومولوي

1 - فبراير - 2022
وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

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التقى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مكتبه، ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو، بحضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية الياس الخوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس ومدير مكتب الوزير المقدم أيمن مشموشي، وتم البحث في استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية التي حددت في 15 ايار 2022.
كما استقبل الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، وعرض معه شؤوناً أمنية وعسكرية.
وعرض مع النائب وائل ابو فاعور للأوضاع العامة في البلاد في ظل الاستحقاقات المقبلة.
وبحث مولوي مع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، في امور قانونية وقضائية.
والتقى وفداً من تجمع رؤساء بلديات العرقوب والحرف الانمائي برئاسة رئيس بلدية مجدل المعوش روميو ياغي، وجرى عرض لأوضاع المنطقة على الصعيد الانمائي.

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