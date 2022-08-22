الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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التحضيرات بدأت لانتشال قارب الموت في طرابلس... لا تقتربوا من هذه النقطة!

منذ 6 دقائق
ساحة النور طرابلس

ساحة النور طرابلس

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كشفت معلومات صحفية أنه من المتوقّع أن يحضر قائد القوات البحرية في الجيش العقيد الركن هيثم الضناوي الى القاعدة البحرية في طرابلس لاعلان انطلاق عمليات البحث والانتشال لضحايا “مركب الموت”.

وأشارت المعلومات إلى أن نقطة غرق القارب من المحتمل أن تكون صحيحة ولكن هناك عوامل بيئيّة ممكن أن تغيّر مكانه.

بدوره، تمنى قائد القوات البحرية في الجيش العقيد الركن هيثم الضناوي من مرفأ طرابلس على المواطنين عدم الاقتراب من مكان عملية سحب “مركب الموت” وعدم الاقتراب من المراكب التي تعمل في المنطقة ومن المفترض أن تستمرّ العملية لعدّة أيّام ونواكب المسار ونقدّم كلّ التسهيلات اللازمة.

وبعد نحو أربعة أشهر على مأساة غرق القارب قبالة شواطئ طرابلس، في 23 نيسان الفائت، وصلت أخيرًا الغواصة التي تبرع بتكاليفها مغتربون في استراليا، من مرفأ جزيرة تينير الإسباني إلى مرفأ بيروت، قبل أن يتم نقلها الخميس إلى مرفأ طرابلس.

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