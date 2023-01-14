التحقيق بدأ مع نون... واستدعاء بيتر بو صعب اليوم

وصلت منذ قليل قوّة من الشرطة القضائية إلى مديرية أمن الدولة في الرملة البيضاء وبدأت التحقيق مع وليام نون.

في المقابل، دورية من أمن الدولة أبلغت بيتر بو صعب شقيق الشهيد جو بو صعب بضرورة الحضور إلى مركز أمن الدولة عند الساعة ١٠ صباحًا.

ومن المتوقع أن يكوت هناك تحركات شعبية في كل المناطق إذا لم يتم إطلاق سراح وليام نون في أقرب وقت.

يذكر أنه اوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بناء على اشارة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده، الناشط وليم نون على خلفية عبارة تلفظ بها في مداخلة تلفزيونية.

وحضر الى محيط فرع أمن الدولة في الرملة البيضاء حيث يوجد نون، عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وطالبوا بإطلاق سراحه فورا.

كما وحضر النائب ملحم خلف، مع مجموعة من المحامين، إلى فرع أمن الدولة لمتابعة قضية نون.

ودعا الاهالي الى اطلاق نون أو فليوقفوهم كلهم الى جانبه، منتقدين اهتمام “السلطة بكم لوح قزاز”، في مقابل عدم الحفاظ على دماء الشهداء.

وتوعد الأهالي بمزيد من التصعيد، قائلين: “كلّنا وليم”.