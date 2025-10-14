الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
التحول الرقمي اللبناني يلتقي الابتكار الإماراتي.. لقاءات الوزير شحادة في GITEX

منذ 16 دقيقة
وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة
شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، في فعاليات معرض “GITEX Global 2025” في دبي، الحدث الأبرز عالميًا في مجال التكنولوجيا والابتكار، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

خلال جلسة حوارية، كشف شحادة عن خطة عمل وزارته على المستوى الوطني، موضحًا مسار التحول الرقمي في لبنان، وأولويات تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد المعرفي، مؤكّدًا أن لبنان يسعى لتكون التكنولوجيا والابتكار ركيزة أساسية للنمو المستقبلي.

وعلى هامش المعرض، عقد شحادة سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، حيث التقى وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات عمر بن سلطان العلماء، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في حكومة الإمارات الدكتور محمد الكويتي، لتبادل الرؤى حول التعاون في مجالات التحول الرقمي، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

كما التقى شحادة كبار التنفيذيين في مجموعة e&، بما في ذلك حاتم دويدار وخليفة الفورة، حيث جرى بحث فرص الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا الحديثة، واستكشاف سبل دعم المشاريع الرقمية اللبنانية المشتركة.

وفي إطار تعزيز الحضور اللبناني، التقى شحادة رئيس مجلس الأعمال اللبناني في دبي شارل جحا، وعددًا من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى نحو 50 مشاركًا لبنانيًا في المعرض، واطلعهم على أبرز مشاريع الوزارة ومبادراتها المستقبلية.

وأشاد شحادة بالدور الريادي للإمارات في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، معبّرًا عن حرص لبنان على الانفتاح والتعاون مع الدول الشقيقة، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز فرص الشراكة والاستثمار في مجال الابتكار الرقمي.

الحدث يُعدّ منصة مهمة للبنان لعرض قدراته الرقمية، ولتعزيز التعاون التكنولوجي الإقليمي، مؤكدًا أن لبنان بدأ بخطوات ملموسة لوضع نفسه على خريطة الابتكار العالمي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

