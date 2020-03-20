التخالط الاجتماعي سيبقى ممنوعاً لسنة وربما لأكثر.. ووزير الصحة: نتهيأ لمرحلة الاستنفار

أوضح وزير الصحة العامة حمد حسن أن “لبنان لا يزال في المرحلة الثالثة من تفشي كورونا و5 في المئة من المصابين إصابتهم حرجة.

وقال حسن: “نتهيأ للمرحلة الرابعة، أي مرحلة الاستنفار، من خطتنا الموضوعة لمكافحة كورونا، آملين ألا نقع بها وقد تم أمس تسجيل حالات معدومة المصدر”.

وأكد، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة الصحة النيابية عصام عراجي، أن “التزام المجتمع هو ما يحدد إلى أين نتجه في تطور الأمور”، معلناً أن “هناك 1185 جهاز تنفس شغال وننتظر وصول 110 أجهزة جديدة ووزارة الدفاع أمنت لوزارة الصحة 20 مليون دولار لمكافحة كورونا”.

من ناحية اخرى يؤكد اطباء مخضرمون ان التخالط الاجتماعي سيبقى مممنوعاً لسنة وربما لأكثر، أما عن عودة الاعمال الى طبيعتها فمن المستحيل أن تعود في فترة قريبة، وستبقى متوقفة لأشهر او ربما أكثر، ما سيؤدي حتماً الى أوضاع إجتماعية خطيرة لا بل كوارثية.