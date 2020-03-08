التشكيلات القضائية لن تأخذ طريقها إلى التنفيذ.. اعتراضات واحتمال لردها

كشفت معلومات لـ”السياسة” أنّ التشكيلات القضائية التي أعدها مجلس القضاء الاعلى، وقام بإرسال نسخة منها إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم لتوقيعها،

لن تأخذ طريقها إلى التنفيذ، بسبب اعتراضات من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يعتبر أنه تم استهداف قضاة مقربين منه بإبعادهم عن مراكزه، كالقاضية غادة عون، إلى آخرين، في وقت تردد أنّ وزيرة العدل لها أيضاً ملاحظات على هذه التشكيلات، ما يجعل من الصعوبة بمكان أنّ تمر بشكل طبيعي من دون عراقيل.

وتشير المعلومات، إلى أنه “من المحتمل أنّ تبادر وزيرة العدل إلى ردّ التشكيلات إلى مجلس القضاء الاعلى، لإعادة درسها، وإجراء تعديلات عليها، باعتبار أنّ الرئيس عون مستاء مما تسرب عن هذه التشكيلات، ولا يمكن بالتالي أنّ يوافق عليها ويوقعها”.