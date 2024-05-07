التصعيد الاسرائيلي على الجنوب مستمرّ.. والـ"حزب" يهاجم بالمسيّرات المتفجرة

يستمرّ التصعيد الاسرائيلي على جنوب لبنان مع “حزب الله”، بالتزامن مع العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في رفح.

وفي آخر المستجدات، أعلن “حزب الله” تنفيذ “هجوم جوي بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدو الإسرائيلي أثناء تواجدهم في باحة ‏ثكنة يفتاح، ما أدّى إلى إصابتهم بدقّة وأوقعتهم بين قتيل وجريح”.‏

كما أعلن عن “طائرات أخرى استهدفت إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموّضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي ‏وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها”، بالإضافة إلى استهداف “جنود ‏العدو في موقع الراهب أثناء تحركهم داخل إحدى الدشم بالأسلحة الصاروخية”.

إلى ذلك، هاجم الحزب التجهيزات التجسسية في موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في المطلة عند الحدود مع لبنان في استهداف بطائرة مسيّرة نفذه “حزب الله” أمس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه هاجم 15 مبنى عسكرياً في موقع تابع لـ”قوة الرضوان” في عرب اللويزة، وفي وقت سابق قال إنه هاجم مجمّعاً عسكريا لحزب الله في بلدة السفري في “عمق لبنان”، ومباني عسكرية للحزب في رامية وعيتا الشعب ومروحين، بالإضافة إلى “بنية تحتية” في جبل بلاط بجنوب لبنان.