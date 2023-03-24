التصعيد بدأ في الحمرا.. "صوت بيروت" يُواكب "صرخة المودعين"

نفّذت جمعية “صرخة المودعين” وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان في الحمرا، معتبرةً أنّ “لا ثقة بالمصارف إلّا بعد إعادة الودائع كلّها”.

وقد واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” أجواء الاعتصام حيث نقلت صرخة المعتصمين ومطالبهم، مؤكدين أنّهم يريدون العدالة للمودعين.

هذا وقد أكد متحدث باسم المعتصمين أنّ البلد كلّه يعيش اليوم من أموال المودعين وجنى عمرهم، مشيرًا إلى أنّ الحلول التي توضع ليست إلّا هروب إلى الأمام.

وفي وقت لاحق، لجأ المودعون إلى التصعيد حيث قطعوا الطريق أمام مصرف لبنان بالإطارات المشتعلة، مطالبين باستعادة أموالهم.

كذلك حضر إلى مكان الاعتصام وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، حيث استمع إلى صرخات المودعين ومطالبهم.

ثمّ لجأ عدد من المعتصمين إلى إطلاق المفرقعات النارية وإحراق الإطارات أمام مصرف لبنان، في ظلّ حالة من الغضب والتوتر.