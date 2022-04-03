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التطاول غير مقبول.. الحلبي حدد ثلاث أولويات للحكومة

3 - أبريل - 2022
الوزير عباس الحلبي

الوزير عباس الحلبي

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حدد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ثلاث أولويات للحكومة وهي خطة الكهرباء، الانتخابات النيابية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، “مع تهيئة الارضية لبلوغ مرحلة الاتفاق مع الصندوق، والدليل على ذلك هو إقرار قانون الكابيتال كونترال الذي كان يفترض اقراره منذ بداية الازمة”.

وشدد الحلبي في تصريح، على ان “التطاول على الحكومة وتحميلها مسؤولية ما حصل في البلاد امر غير مقبول”، مشيرا الى ان “القوى السياسية المشاركة في الحكومة لا تساندها للقيام بالإصلاحات المطلوبة. من هنا أتت فكرة الاستقالة”.

وعن أزمة الجامعة اللبنانية، أوضح انها لم تحل حتى الساعة، و”يبدو ان هناك اجندات أخرى، ولا اتفاق على عمدة الجامعة”.

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