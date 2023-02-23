"التطبيقات" تتحكّم بحياة اللبنانيّين.. ماذا عن تسعير المحروقات؟

بعد أن باتت تطبيقات “الدولار” تتحكّم بتفاصيل حياة اللبنانيين، وأصبح تسعير السّلع والخدمات مُرتكِزًا عليها. برز الحديث في الأيّام الماضية عن تطبيق للمحروقات قد يتم اللجوء إليه قريبًا.

فقد أوضح ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ موضوع تسعير البنزين مُرتبط بارتفاع سعر صرف الدّولار، قائلًا في حديث لموقع mtv: “بالنّسبة إلينا، همُّنا الأوّل والأخير استقرار سعر الدّولار، وبذلك، لن نكون بحاجة إلى جدول يوميّ لأسعار المحروقات ولا إلى التّطبيق”.

وكشف أبو شقرا أنّ “تطبيق المحروقات، هو الحلّ الذي طرحه وزير الطّاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، ويُعمَل عليه منذ مدّة طويلة”، آملاً أن يُبصر النّور في أقرب وقت.

وأضاف: “المديريّة العامّة للنّفط ستعمل على تشغيل التّطبيق، كما الحال مع جدول أسعار المحروقات”، مشيرًا إلى أنّ “الأرقام على التّطبيق ستتغيّر وفق تبدُّل سعر صرف الدّولار، كلّ حوالى ساعتين، من خلال الاتّفاق بين الوزارة ونقابة أصحاب المحطّات وموزّعي المحروقات”.