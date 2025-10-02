التطورات الإقليمية زلزال سيؤثّر على لبنان والمنطقة

تبقى العين على التطورات الإقليمية الأخيرة والتي وصفها مرجع سياسي بأنها “أشبه بزلزال ستؤثر تداعياته على المنطقة برمتها، ولبنان في المقدمة بحيث أنه ينضوي ضمن مسار بدأ يتحرك كعاصفة لا يمكن إلا الانحناء أمامها”. وقال: “من يقف في وجهها لن يستطيع الصمود”.

وأضاف المرجع لـ “الأنباء” الكويتية: “مع تعدد الملفات المطلوب من السلطة إنجازها، خصوصًا على الصعيد المالي منها والاقتصادي، فإن معظمها قد تراجع إلى الصفوف الخلفية، وسط تزايد الخلاف حول موضوع الانتخابات النيابية والانقسام الحاد بشأنها، الأمر الذي انتج تعطيلا لجلسات التشريع، يخشى معه ان يصيب المجلس النيابي بشلل كامل في ظل تمسك كتل المعارضة، والتي تمثل أكثرية واضحة بتعديل قانون الانتخاب ووضع هذا الملف في مقدمة أي نقاش داخل المجلس”.