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التطورات تتسارع جنوب لبنان.. العدو يُعلن استهداف مبنيين عسكريين لحزب الله

منذ 8 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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على وقع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، أعلن “حزب الله” عن سلسلة عمليات اليوم الإثنين، حيث “استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عند الساعة 10:00 صباحًا تجمعًا ‏لجنود إسرائيليين خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق”.

كما استهدف الحزب “تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية”،‏ وأصاب ‏تجمعًا آخر في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية إصابة مباشرة.

كذلك استهدف مقاتلو الحزب “تجمعًا لجنود العدو في محيط ثكنة “زرعيت” بالأسلحة المناسبة واصابه إصابة مباشرة”. فيما استهدفوا قبل ذلك،  ‌‌‌‌‌”‌‌‌ثكنة ‏برانيت بصواريخ “بركان” وأصابوها إصابةً مباشرة”.‏

من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن “إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي من جراء سقوط صواريخ بركان على ثكنة برانيت بالجليل الغربي”.

بالمقابل، تعرضت أطراف عيتا الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي. كما استهدف جيش العدو تلة العزية من جهة كفركلا وديرميماس بقذيفتين مدفعيتين. وقصف أيضًا أطراف مروحين.

كذلك تعرضت منطقة الضهور في بلدة كفركلا إلى قصف بالقذائف الفوسفورية يرافقه إطلاق أعيرة نارية باتجاه البلدة. وسقطت ثلاث قذائف في خراج سردا قرب برج تابع للجيش اللبناني.

إلى ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرابة الواحدة والربع من بعد ظهر اليوم عدوانًا جويًا، حيث نفذت سلسلة غارات مستهدفة أطراف بلدة يارون. وطال قصف مدفعي أطراف بلدات: الضهيرة، مروحين والجبين. بينما نفذ الطيران المعادي غارة على بلدة الطيبة.

في وقت أعلن جيش الاحتلال أنه “استهدف مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في منطقة يارون في جنوب لبنان”.

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