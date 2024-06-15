التعليم الأساسي: سندافع عن حقوقنا حتى استعادة جميع المكتسبات

أعلنت رابطة التعليم الأساسي الرسمي في بيان: “نبارك للبنانيين عموماً والمعلمين خصوصاً حلول عيد الأضحى المبارك وندعوهم لمواكبة تحركات الرابطة ومساعيها في الزود عن حقوق المعلمين على مختلف مسمياتهم .

ومع حلول عيد الأضحى المبارك وما يتخلل هذه الأيام المباركة من تعظيمٍ لشعائر الله، لا بدّ لنا إلاّ أن نتوجه بالشكر والعرفان إلى الأبطال المقاومين على كافة الجبهات من فلسطين العروبة إلى جنوبنا الصامد والذين يرسمون مستقبل الأمة بدمائهم الزكيّة عسى الفرج قريب والنصر جزاء تضحياتهم.

بهذه المناسبة المباركة نتوجه للبنانيين عموماً والمعلمين خصوصاً بأرقى المعايدات سائلين الله لهم جميعاً الطمأنينة والأمن والأمان و الإستقرار في وطنهم و العَود إلى العيش الرغيد”.

أضاف البيان: “ومن منطلق واجباتنا كرابطة معلمين كُنّا ولا زلنا وسنبقى ندافع عن حقوقنا المقدسة يوماً بعد يوم ووقفةً تلو الأخرى حتى إستعادة جميع المكتسبات التي كان قد تم الإجهاز عليها بحكم الأزمة التي عصفت بالبلاد.

من هنا أيضاً نبارك لكم بما تم إقراره بالأمس من تقديمات للمعلمين بمختلف مسمياتهم، متعهدين بمتابعة المسار فيما خص بدلات الإمتحانات الرسمية التي يجب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل العام ٢٠١٩، يضاف إلى ذلك حقكم بالبدل العادل كما هو الحال في الدوام المسائي لمن يرغب بمتابعة المدرسة الصيفية ضمن عمله حتى الوصول إلى إنطلاقة عامٍ دراسي جديد بمجمل مستحقات وتقديمات لا تتدنى عن 1000 دولار شهرياً”.

وختم البيان: “لا بدّ من الإشارة أيضاً أننا كرابطة معلمين نتابع وبشكل دائم كل التحديات التي تواجهكم فيما خص تقديمات تعاونية موظفي الدولة من طبابة، إستشفاء، منح تعليم وسائر التقديمات الأخرى.

دامت الأعياد زاهرةً في دياركم ودامت وحدتنا النقابيّة مصدر قوة نجابه به لأجل مستقبلنا الوظيفي جميعا”.