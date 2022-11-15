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التعليم الأساسي: لعدم التلكؤ او التراجع حرصاً على استمرارية العام الدراسي

منذ 41 دقيقة
المدارس

المدارس

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أعلنت روابط التعليم الرسمي (اساسي – مهني – ثانوي) في بيان، انها “التقت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وعرضت معه المطالب الملحة والتساؤلات عن عدة مواضيع مالية وتربوية، وطلبت منه اصدار قرار واضح ورسمي حول الحوافز ومواعيد صرفها، وصرف سريع لمساعدة اجتماعية على غرار ال 180 $ التي صرفت للجميع في العام الماضي، وقد ابدى معاليه تجاوبا ملموسا مع المطالب وسيتابع مع البنك الدولي ورئيس الحكومة خلال هذا الاسبوع للتسريع في صرفها”.

ومن جهة ثانية استعرضت الروابط مع الحلبي “صدور مرسوم الموازنة في الجريدة الرسمية اليوم وفي عدد خاص، وجرى التأكيد ان جداول بدل النقل مع المتأخرات منجزة وسيتم صرفها مع نهاية الشهر الحالي، وفي ما يخص الرواتب اخذت الروابط العلم انه سيتم صرف ثلاثة اضعاف كما أقرت في الموازنة في بداية الشهر القادم عن شهر كانون الاول والمتبقي عن شهري تشرين الاول وتشرين الثاني خلال شهر 12، ويستكمل الدفع على القاعدة الاثني عشرية لحين اقرار موازنة جديدة”.

وستتابع الروابط “كافة الامور العالقة وتتمنى من المسؤولين في وزارتي التربية والمالية عدم التلكؤ او التراجع حرصا على استمرارية العام الدراسي”.

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