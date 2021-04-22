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“التفتيش” يستدعي غادة عون غداً

منذ 13 ساعة
القضاء

القضاء

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تقدم المحامي الكسندر نجار بوكالته عن ميشال مكتف صاحب شركة مكتف لتحويل الاموال، بشكويين امام التفتيش القضائي وامام النيابة العامة التمييزية اتخذ فيهما صفة الادعاء الشخصي بحق القاضية غادة عون وكل من يظهره التحقيق بجرائم الاعتداء على الاملاك الخاصة بالكسر والخلع وصرف نفوذ واغتصاب سلطة سندا الى قانون اصول المحاكمات الحزائية وقانون العقوبات .

واستدعى رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد القاضية عون الى جلسة يعقدها غدا ًلمساءلتها حول تجاوزات قامت بها وتصرفات اثر قرار النائب العام التمييزي باعادة جدولة اعمال النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا وحصر الجرائم المالية الهامة بالقاضي سامر ليشع وجرائم المخدرات بالقاضي سامي صادر وجرائم القتل بالقاضي طانيوس السغبيني.

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