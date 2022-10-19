التقدمي الإشتراكي يحذر من المماطلة في إعادة التغذية الكهربائية إلى هذه القرى

حذّرت وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، من “التأخير والمماطلة في إنجاز ملف إعادة التغذية الكهربائية من مطمر الناعمة إلى القرى المجاورة في منطقة الغرب والشحار، التي تستفيد من هذه التغذية، ودعت المعنيين إلى البت بالأمور العالقة بأسرع وقت دون أي إبطاء”.

واستغربت “كيف أنه بعدما كان ملف مشروع شراء قطع الغيار الخاصة بمعمل مطمر الناعمة قد قطع المراحل الإدارية الأساسية بمتابعة ومواكبة خاصة من قبل عضو اللقاء الديموقراطي عن دائرة عاليه النائب أكرم شهيب، وبتوجيه من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، وبعدما كان اتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قرار التعاقد مع شركة Clean Energy Solution لشراء قطع الغيار اللازمة بعد الاستحصال على الموافقات اللازمة من الوزارة المعنية، وصولا إلى مراحله الأخيرة حيث عقدت الصفقة بين كل من مؤسسة كهرباء لبنان من جهة وشركة CES من جهة ثانية، نتفاجأ بأن الملف متوقف بسبب التأخير من قبل المتعهد شركة CES في تقديم المعلومات والمستندات المصرفية اللازمة من بينها الكفالة المصرفية ذات الصلة بدفعة السلفة.”

وطالبت بأن “يلتزم المتعهد تأمين المطلوب في أسرع وقت ممكن، لكي تعود عجلة السير بهذا الملف الحيوي وصولاً إلى تنفيذ المشروع وإعادة تشغيل واستثمار معمل مطمر الناعمة من جديد”، وشددت على أنها “تقف إلى جانب أهالي منطقة الغرب والشحار في مطلبهم المحق دون منة، بموجب القوانين المرعية الإجراء، كما تؤكد وكالة داخلية الغرب بأنها لن توفر أي جهد في سبيل تجاوز كافة العراقيل التي تحول لغاية اليوم دون عودة التيار الكهربائي من مطمر الناعمة إلى هذه القرى خصوصاً في ظل الأوضاع الاجتماعية الخانقة، وحاجة الناس الملحة إلى الطاقة الكهربائية على أبواب فصل الشتاء”.