"التقدمي الاشتراكي": نقف إلى جانب حراك أبناء الشعب السوري في السويداء

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً جاء فيه:

“يؤكد الحزب التقدمي الاشتراكي وقوفه إلى جانب حراك أبناء الشعب السوري في محافظة السويداء الذين يطالبون بالحد الأدنى من العدالة والعيش الكريم وحقوقهم الطبيعية، وفي رفضهم لسياسات الإذلال والتجويع التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري في كل المناطق والمحافظات السورية، بعدما أمعن لسنوات في القتل والتهجير”.

وأضاف بيان التقدمي الاشتراكي : “يجدد الحزب التقدمي التأكيد على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 2254 للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يثني على بيان شيخ العقل لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت سلمان الهجري وعلى مختلف المواقف الوطنية التي صدرت حول أحقية هذه المطالب المشروعة لأبناء محافظة السويداء، يشدد على الضرورة الدائمة لتعزيز التلاحم الوطني بين كل مكوّنات الشعب السوري الذي يعاني الظلم نفسه ويحمل المطالب نفسها في كل المناطق السورية”.

مظاهرات السويداء

وشهدت السويداء، الأحد، احتجاجات شعبية غاضبة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، فيما أفاد شهود عيان ووسائل إعلام معارضة بأن الإضراب شمل إغلاق معظم الدوائر الحكومية، وإقفال المحال التجارية، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مراكز المدن والبلدات.

المظاهرات الغاضبة التي شهدتها المدينة الثائرة الأحد لم تكن الأولى، حيث تجمع المئات الخميس الماضي ودعوا إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، ورددوا هتافات ‭‭”‬‬عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد‭‭”

ووفق مواقع محلية، ردّد المحتجون خلال وقفتهم في ساحة السير وسط السويداء هُتافات تطالب بالحرية ورحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، كما رفعوا لافتات تدعو لتطبيق القرار الأممي 2254، الذي ينص على الانتقال السياسي كمخرج للحل في البلاد.