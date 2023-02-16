"التقدمي الاشتراكي" يُعزّي بشهداء الجيش: لمحاولة إنقاذ لبنان مما هو فيه

صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي ما يلي:

في هذه الظروف الخطيرة التي يمرّ بها لبنان، وتحت الضغوط الكبيرة التي تهدد كل المؤسسات واستقرار الدولة، فإنّ الحزب التقدمي الاشتراكي يقدّر عالياً جهود المؤسسة العسكرية وعناصرها الذين يواجهون تحديات قاسية.

ويتقدم الحزب بالتعزية من الجيش قيادة وأفراد ومن عائلات العسكريين الشهداء الثلاثة الذين قضوا اليوم في البقاع، مؤكداً ضرورة العمل المتواصل على كل المستويات لمحاولة إنقاذ لبنان مما هو فيه من أزمات وتحصين مؤسساته وإطلاق مسار الإنقاذ بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية فوق كل اعتبار”.