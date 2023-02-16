الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"التقدمي الاشتراكي" يُعزّي بشهداء الجيش: لمحاولة إنقاذ لبنان مما هو فيه

منذ 12 دقيقة
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

A A A
طباعة المقال

صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي ما يلي:

في هذه الظروف الخطيرة التي يمرّ بها لبنان، وتحت الضغوط الكبيرة التي تهدد كل المؤسسات واستقرار الدولة، فإنّ الحزب التقدمي الاشتراكي يقدّر عالياً جهود المؤسسة العسكرية وعناصرها الذين يواجهون تحديات قاسية.

ويتقدم الحزب بالتعزية من الجيش قيادة وأفراد ومن عائلات العسكريين الشهداء الثلاثة الذين قضوا اليوم في البقاع، مؤكداً ضرورة العمل المتواصل على كل المستويات لمحاولة إنقاذ لبنان مما هو فيه من أزمات وتحصين مؤسساته وإطلاق مسار الإنقاذ بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية فوق كل اعتبار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    "مشروع وطن الإنسان"
    بعد تسارع وتيرة الانهيارات.. "مشروع وطن الإنسان" حذّر من إعلان لبنان دولة فاشلة
    قطع طريق بالإطارات المشتعلة
    احتجاجات ليليّة في مناطق عدّة.. ما هي الطرقات المقطوعة؟
    الصليب الأحمر
    نشرة توعويّة.. ما هي الإجراءات الوقائية قبل الزلزال وخلاله وبعده؟

    الأكثر قراءة

    البنك الدولي
    تقرير مقلق للبنك الدولي يتعلق بـ"تونس ولبنان"!
    نيمار إلى جانب زميله ومواطنه ماركينيوس
    بعد تسريب "المشادة الكلاميّة".. نيمار يتوعّد "الخائن": سأجدك وأفضحك
    الدولار
    تسعيرة مسائيّة جديدة لـ "الدولار الأسود".. كم سجّل؟