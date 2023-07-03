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التقدمي: العدو قضم الجزء اللبنانيّ من "الغجر".. والحكومة في سُباتها

منذ 6 ساعات
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

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أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بيانًا أشارت فيه إلى أنّه “أما وأنّ الحكومة اللبنانية غائبة في سُباتها بحثًا عن صلاحيات هنا وهناك، يبدو أنّها لم تتنبّه لحقيقة أنّ العدو الإسرائيلي قضم الجزء اللبناني من بلدة الغجر المحتلة من دون حسيب أو رقيب”.

وأضافت: “وإذا كانت إهتمامات الحكومة كبيرة طبعًا بالملفات المحلية من التربية والصحة والاتصالات التي تولاها ببراعة وحرفية، فهل لها أن تمنح بعضًا من وقتها للحدود الجنوبية، وتتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع وضع أراضٍ لبنانية تحت احتلالٍ تم تنفيذه تحت أعين الجميع”؟

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