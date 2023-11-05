"التقدمي": لمزيدٍ من الوحدة والتضامن الداخلي

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي: “أمّا وأنّ الاحتلال الإسرائيلي يحظى بتغطيةِ غالبية ما يسمى بالمجتمع الدولي وعواصم القرار في الغرب، فإنه مستمرٌ في التمادي بارتكاب أبشع الجرائم، كما في فلسطين المحتلة، كذلك في جنوب لبنان، حيث يعتدي يوميا، واليوم استهدف مُسعِفين ومدنيين عزّل قاتلاً النساء والأطفال”.

وختم البيان: “الرحمة لأرواح الشهداء الذين قضوا قرب بلدة عيناتا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأمام هول كل ما يفعله العدو الإسرائيلي وما يُبيّته للبنان، فإن المطلوب المزيد من الوحدة والتضامن الداخلي والاستعداد لمواجهة ما قد تقدم عليه إسرائيل بكل الوسائل المتاحة”.