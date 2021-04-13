التقدمي: لمكافحة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية والانصاف بالمدعوم

شدد الحزب التقدمي الإشتراكي على “ضرورة مكافحة الغلاء لتخفيف الأعباء المعيشية التي باتت تثقل كاهل الأهالي، وعلى وجوب التوزيع العادل للمواد المدعومة، كي تستفيد منها أكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المحدود، لا سيما وأن هذه المواد غير متوفرة بكميات كافية في الأسواق”.

وقد اجتمع الحزب مع أصحاب وإدارات التعاونيات الإستهلاكية الكبرى ومؤسسات بيع المواد الغذائية في منطقة الشوف، وجرى خلاله التباحث في مسألة غلاء الأسعار، وتفاوت سعر السلعة الواحدة بين مؤسسة وأخرى.

وبدورها عرضت المؤسسات مشكلة “عدم تسلمها كميات وافية من المواد المدعومة، مبدية إستعدادها الكامل للتعاون والتنسيق”.