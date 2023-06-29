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"التقدمي": لن يعكّر صفو المنطقة أي اشكال فردي

29 - يونيو - 2023
الحزب التقدمي الإشتراكي

الحزب التقدمي الإشتراكي

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صدر عن وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:

إن منطقتنا، كانت وستبقى مثالا يحتذى في الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وفي العيش الواحد. ولن يعكر صفوها اي إشكال فردي، ويشدد الحزب في هذا الاطار على وجوب معالجة اي امر بمسؤولية وبحكمة العقلاء وباللجوء الى مرجعية القضاء والقوى والأجهزة الامنية، التي يجب ان تبقى الملاذ لجميع المواطنين، ويؤكد الحزب على دورها كمرجعية في معالجة مختلف المسائل، خصوصا في هذه الظروف الصعبة.

هذا ويهم وكالة الداخلية ان تؤكد أن الاشكال الذي حصل على خلفية حادث سير ليس له اية خلفيات أخرى، وتدعو الى وقف كل اشكال الاثارة عبر مواقع التواصل التي يمكن ان تؤدي الى توتر والركون الى لغة العقل.

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