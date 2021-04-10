الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"التقدمي": ما يحصل في ملفّي الخبز والمحروقات إذلالٌ مقصود

10 - أبريل - 2021
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

A A A
طباعة المقال

صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

تكاد تتسابق الأزمات فوق كاهل المواطنين إلى درجة لم يعد هناك ما تبقى من مقوّمات صمود إلا واستنزفها سوء الإدارة القاتل الذي يتحكّم بسياسات المعنيين بمعيشة الناس، والتخلي الرسمي عن المسؤولية الإنسانية والوطنية والقانونية المناطة بمَن هم في مواقع القرار في الحكومة، وتحديدا في الوزارات المعنية.

وإذ يدين الحزب التقدمي الإشتراكي ما يعُدّه تآمراً من الوزارات، أو تخلٍ – والمسؤولية في الحالتين كبيرة- عن حقوق الناس في الحصول على أساسيات الحياة والمعيشة، من غذاء ودواء ومحروقات، فإنه يؤكد أن ما يحصل في ملف رغيف الخبز ومسألة التسعير المتخبطة وعدم توزيع الخبز من الأفران، معطوفة على عدم توفّر المحروقات للموزّعين والمواطنين على السواء، واصطفاف طوابير الانتظار أمام الأفران والمحطات على السواء، هو أمرٌ لم يعد جائزًا السكوت عنه لِما فيه من إمعانٍ مقصود في إذلال الناس، خصوصاً وأنّ الحلول متوفرة تبدأ أولاً بإقرار ترشيد الدعم بشكل فوري دون إبطاء، وبتنظيم رقابة فعلية على كل السوق الاستهلاكية مهما كلّف ذلك من موارد بشرية ولوجستية، إذ لا أهمية تفوق لقمة عيش المواطن، وأنْ يواكب ذلك تنفيذ فوري لمشروع البطاقة التمويلية كتدبيرٍ ضروري، بإنتظار أن تنقشع غيوم التعطيل والتسويف في مسار تأليف حكومة تشكّل المدخل الفعلي لمسارٍ إصلاحي في البلاد يوقف الانحدار نحو الأسوأ.

وعليه يضع الحزب التقدمي الإشتراكي وزارة الاقتصاد وسائر الوزارات المعنية الأخرى، أمام مسؤولياتها في حماية معيشة الناس مهما كلّف ذلك، وإلا فالانفجار الشامل.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    بيرم ترأس اجتماعا للجنة المؤشر.. اليكم التفاصيل
    حزب الله من ميليشيات إيران التي شكلها سليماني
    "الحزب" بين مصيبتين
    النواب ملحم خلف، نجاة عون، مارك ضو،
    نجاة عون: ما هي خطة مجلس الوزراء لإخماد النيران؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل