التقرير اليومي لـ “غرفة العمليات”: آخر مستجدات “كورونا”.. وهكذا توزعت الإصابات جغرافياً

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أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الأحد في 17 أيار 2020.

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:

المتن 156 إصابة

بيروت 137 إصابة

كسروان 89 إصابة

بعبدا 79 إصابة

بشري 73 إصابة

عكار 60 إصابة

جبيل 52 إصابة

زغرتا 46 إصابة

الشوف 29 إصابة

عاليه 25 إصابة

البترون 23 إصابة

صور 23 إصابة

طرابلس 20 إصابة

المنية الضنية 18 إصابة

بعلبك 16 إصابة

صيدا 15 إصابة

زحلة 14 إصابة

الكورة 8 إصابة

النبطية 8 إصابة

جزين 5 إصابة

بنت جبيل 4 إصابة

مرجعيون 5 إصابة

راشيا 2 إصابة

قيد التدقيق 1 إصابة

الهرمل 1 إصابة

البقاع الغربي 2 إصابة

وتوزعت الإصابات الـ 9 الجديدة على البلدات كالتالي:

ابلح (زحلة) 1

حمرا (بيروت) 1

الشياح (بعبدا) 1

لبايا (البقاع) 1

راس النبع (بيروت) 2

برج الشمالي (صور) 1

كفر كلى (مرجعيون) 1

حارة حريك (بعبدا) 1

فيما بدا لافتًا أنَّ قضاء حاصبيا، هو القضاء الوحيد الذي لم يُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير الى أن 44% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 56%.

ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الأحد، 51962 فحص كورونا، 911 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 9 إصابة جديدة (5 من المقيمين و 4 من الوافدين)، فيما أعلن التقرير أن 247 حالات تعافت من هذا المرض