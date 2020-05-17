التقرير اليومي لـ “غرفة العمليات”: آخر مستجدات “كورونا”.. وهكذا توزعت الإصابات جغرافياً
أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الأحد في 17 أيار 2020.
وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
المتن 156 إصابة
بيروت 137 إصابة
كسروان 89 إصابة
بعبدا 79 إصابة
بشري 73 إصابة
عكار 60 إصابة
جبيل 52 إصابة
زغرتا 46 إصابة
الشوف 29 إصابة
عاليه 25 إصابة
البترون 23 إصابة
صور 23 إصابة
طرابلس 20 إصابة
المنية الضنية 18 إصابة
بعلبك 16 إصابة
صيدا 15 إصابة
زحلة 14 إصابة
الكورة 8 إصابة
النبطية 8 إصابة
جزين 5 إصابة
بنت جبيل 4 إصابة
مرجعيون 5 إصابة
راشيا 2 إصابة
قيد التدقيق 1 إصابة
الهرمل 1 إصابة
البقاع الغربي 2 إصابة
وتوزعت الإصابات الـ 9 الجديدة على البلدات كالتالي:
ابلح (زحلة) 1
حمرا (بيروت) 1
الشياح (بعبدا) 1
لبايا (البقاع) 1
راس النبع (بيروت) 2
برج الشمالي (صور) 1
كفر كلى (مرجعيون) 1
حارة حريك (بعبدا) 1
فيما بدا لافتًا أنَّ قضاء حاصبيا، هو القضاء الوحيد الذي لم يُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.
وأشار التقرير الى أن 44% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 56%.
ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الأحد، 51962 فحص كورونا، 911 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 9 إصابة جديدة (5 من المقيمين و 4 من الوافدين)، فيما أعلن التقرير أن 247 حالات تعافت من هذا المرض