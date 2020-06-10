التقرير اليومي لمستشفى الحريري: اجراء 480 فحصا و25 مريضا بالفيروس داخل المستشفى
اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 المستجد لليوم الأربعاء.
ويبين التقرير بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 480 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 25 مريضا.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13 حالة.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 226 حالة شفاء.
– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3 حالات .
– تسجيل حالة وفاة لرجل في العقد السادس من العمر كان يعاني من أمراض مزمنة.
*مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*
توازياً، أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال بأن أي إصابة بفايروس covid-19 لم تسجل اليوم.