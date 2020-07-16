التقرير اليومي لمستشفى الحريري حول كورونا

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أصدر مستشفى التقرير رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1109 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 40.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ2 ساعة المنصرمة: 13

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 249 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة :2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: تم نقل مصاب من العانية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالته لينخفض عدد الحالات الحرجة إلى 7.

– حالات وفاة: 0.