التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1134 فحصا.

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 42.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 16.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 249 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8.

– حالات وفاة: 0.