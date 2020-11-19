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التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 318 فحصا وحالة وفاة واحدة

منذ 13 ساعة
مستشفى رفيق الحريري الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا و/ Covid-19.

ويبين التقرير بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، كما يلي :
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 318 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 19.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 705 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32.

– حالات وفاة: 1.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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