الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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التمديد لرياض سلامة "غير مطروح".. وميقاتي يستمهل نواب الحاكم!

منذ ساعة واحدة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

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رأى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنّ بيان نواب حاكم مصرف لبنان منسجم مع خطة الحكومة، وما طالبوا به سبق وطالبت الحكومة به.

وفي حديث عبر الـLBCI، أوضح الشامي أنّه اطلع على خطة أو بيان نواب الحاكم خلال الجلسة وليس قبل، مشيرًا في السياق إلى أن هناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة.

وقال: “لدي ملاحظة على الطريقة التي أثير بها موضوع توقف منصة “صيرفة” وهذا أمر لا يبحث في الإعلام، وإذا حصل فسيحصل تدريجيًا وبشكل منظم كي لا يتأثر به السوق بشكل كبير.

ولفت إلى أن الوضع استثنائي ويتطلب جهودًا إستثنائية، مؤكدًا أن موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء، وإذا طرح “لكل حادث حديث”.

وفي سياق متصل، أشارت معلومات للـLBCI  إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سيطلب من نواب حاكم مصرف لبنان إرجاء مؤتمرهم الصحافي الذي تردد أنهم سيعقدونه يوم الثلاثاء، وهم ينتظرون ما سيقوله ميقاتي لهم ليتخذوا في ضوء ذلك القرار المناسب.

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