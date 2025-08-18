الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
التمديد لـ”اليونيفيل” على طاولة رجي

منذ دقيقتان
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

استقبل وزير الخارجية يوسف رجي سفير المملكة المتحدة هاميش كاول، وذلك في إطار الجهود والمساعي التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين للتمديد لقوات اليونيفيل في جلسة مجلس الأمن المرتقبة نهاية الشهر الجاري، وفق صيغة القرار التي يتمسك بها لبنان.

وأكد السفير كاول، خلال اللقاء، دعم بلاده موقف لبنان بشأن التجديد لليونيفيل، مجددًا تأييد بريطانيا قرار حصر السلاح بيد الدولة.

وفي السياق نفسه، التقى الوزير رجي سفير باكستان سلمان أطهر الذي تشغل بلاده مقعدًا غير دائم في مجلس الامن، وأبلغه دعم بلاده التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان وفق الصيغة التي نعمل على اقرارها.

