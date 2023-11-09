الخميس 25 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 9 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"التمويل ضروريّ".. الأونروا تُحذّر من "نزوح جماعي محتمل" في لبنان

منذ 18 دقيقة
الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

A A A
طباعة المقال

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس، أنّها تسعى إلى جمع 481 مليون دولار لقطاع غزة بسبب “الدمار غير المسبوق” هناك، والاحتياجات المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة ولنزوح جماعي محتمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وذكر فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا: “شهر من حصار مطبق وحرب ضروس، الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة. تتزايد بمرور الساعة”.

وقالت الأونروا في بيان إن الأموال ستُستخدم في تقديم المساعدات الغذائية الأساسية والملاجئ والمياه والصرف الصحي إلى 1.6 مليون شخص في غزة وتوفير الرعاية الصحية والحماية لمن يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أيضًا أن التمويل ضروري للبنان “تحسبًا لنزوح جماعي محتمل للاجئين الفلسطينيين، وبالتحديد في منقطتي صيدا وصور في الجزء الجنوبي من البلاد”.

وكانت الأمم المتحدة قالت إن عشرات الآلاف نزحوا بالفعل من جراء الاشتباكات على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والتي تصاعدت منذ اندلاع الحرب في غزة.

ويأتي النداء الجديد عقب نداء سابق أعلنته الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لجمع 1.2 مليار دولار.

    المزيد من أخبار لبنان

    لجنة المرأة والطفل النيابية
    لجنة المرأة ناقشت "خطة الطوارئ": 50% من نازحي الجنوب من النساء
    مشروع وطن الإنسان
    "وطن الإنسان": لوقف فوري للحرب في غزة والضفة وجنوب لبنان
    علامة وعبد الله بحثا مع السفير الإسباني إمكانية تأمين أدوية السرطان

    الأكثر قراءة

    بنيامين نتنياهو
    لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
    صاروخ ياخونت الروسي
    صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!
    غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
    فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي