التنقيب عن النفط والغاز بين وزير الطاقة وسفير ماليزيا

استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض سفير دولة ماليزيا في لبنان أزري بن مات يعقوب وتناول الجانبان سبل التعاون بين البلدين لاسيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية من خلال الشركة الوطنية الماليزية Petronas، وإمكانية المشاركة في دورة التراخيص الثانية التي أعلن عن الموعد النهائي لإستقبال العروض في ١٥ حزيران ٢٠٢٢.

كما تناول البحث امكانية التعاون في مجال توريد الغاز السائل الى لبنان، و بناء معامل توليد الكهرباء، ومشاريع المياه.

كما أبدى الجانب الماليزي عن استعداد بلاده لتدريب الكوادر اللبنانية في مجالات الطاقة والنفط والمياه. واتفق الجانبان على آلية المتابعة للمواضيع المشتركة والبناء على العلاقة المميزة بين البلدين.