"التنمية والتحرير": نرفض أي قانون لا يضمن حقوق المودعين

رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، الإجتماع الدوري لكتلة “التنمية والتحرير”، في حضور الاعضاء.

وبعد الإجتماع صدر عن الكتلة بيان تلاه النائب أيوب حميد وجاء فيه:

“عشية حلول شهر رمضان المبارك تتوجه الكتله من اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بأحر التهاني، متمنية أن يكون هذا الشهر الفضيل بما يمثل من قيم إيمانية وانسانية محطة نستلهم فيها جميعا قيم التكافل والصبر والصمود والتعاون خاصة في هذه المرحلة الراهنة، وفي هذا الإطار تدعو الكتلة الحكومة من موقعها كسلطة تنفيذية والوزارات المعنية والهيئات الرقابية والقضائية والاجهزة المختصة الى تحمل مسؤولياتها كاملة في مكافحة الإحتكار والمحتكرين للسلع الغذائية والمواد الأولية التي تلامس لقمة عيش المواطنين.

وحول إستحقاق الانتخابات النيابية، تجدد “الكتلة” دعوتها اللبنانيين وبخاصة جماهيرها في كافة المناطق اللبنانية الى أوسع مشاركة في هذا الإستحقاق المهم بتاريخ لبنان وذلك وفاقا للقواعد والأسس التي تضمنها إعلان دولة الرئيس نبيه بري عن البرنامج الإنتخابي للوائح التنمية والتحرير بتاريخ الرابع عشر من أذار.

وفي الشأن التشريعي، تؤكد الكتلة موقفها الثابت والرافض بالمطلق لأي قانون لا يضمن حقوق المودعين كاملة في المصارف وعدم المساس بها تحت اي عنوان من العناوين.

كما ناقشت الكتلة شؤونا تشريعية واتخذت بشأنها القرارات الملائمة”.