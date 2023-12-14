الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
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"التنمية والتحرير" تحسم "التمديد".. هل من "مؤامرة"؟!

منذ 59 دقيقة
كتلة "التنمية والتحرير"

كتلة "التنمية والتحرير"

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أكّدت مصادر في كتلة “التنمية والتحرير” أن الكتلة من حيث المبدأ مع التمديد لقائد الجيش، وأنه إن حُسم هذا الأمر في مجلس الوزراء، تكون الحكومة قد قامت بواجباتها، على اعتبار أنّ هذا الأمر أصلاً هو من صلاحياتها، وإن لم يحصل ذلك، فقرار الكتلة هو أن تنزل إلى المجلس النيابي وستصوّت مع التمديد.

وردًا على سؤال حول ما يتردّد عن حسم التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، اكتفى مرجع مسؤول بقوله لـ”الجمهورية”، “إن المهم هو أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور”، معتبرًا أنّ حديث البعض عن مؤامرة ليس في محله على الإطلاق.

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