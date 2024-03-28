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التهديدات تتزايد.. وترقّب لردّ "الحزب"

منذ ساعتين
اللواء
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أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إلى أن “الاتصالات الجارية من أجل حل دبلوماسي لتطورات جبهة الجنوب غير متقدمة وهي تنتظر ما قد تسفر عنه هدنة غزة”.

ورأت المصادر أن العدوان الإسرائيلي الأخير على بعض المناطق ولاسيما الهبارية قد لا يمر من دون رد من حزب الله، وقالت إن تهديدات العدو بشأن جبهة الجنوب تتزايد.

وفي آخر التطورات السياسية، تحدثت بعض المصادر عن سعي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى “خطب ود” رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، عبر التوصل الى تفاهم يشبه التفاهم الذي أدى الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية قبل أكثر من 7 سنوات.

ووفق المصادر، هذا التفاهم المنظور يهدف الى منع وصول رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة الاولى وكذلك قائد الجيش العماد جوزاف عون.

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