التوترات تتصاعد في جنوب لبنان: الطيران الإسرائيلي يواصل طلعاته التجسسية

تشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان استمرارًا في التوترات، حيث لم يتوقف الطيران التجسسي الإسرائيلي عن طلعاته الاستكشافية خلال ساعات الليل وحتى فجر اليوم. هذه الأحداث تأتي عقب التصعيد العسكري المتبادل بين عناصر “حزب الله” والقوات الإسرائيلية، والذي شهد قصفًا صاروخيًا ومدفعيًا في المنطقة.

ووفقًا لمصدر محلي، فإن الطيران التجسسي الإسرائيلي لم يكف عن طلعاته الاستكشافية في سماء المنطقة الحدودية خلال الليل الماضي وحتى ساعات الصباح الباكر. هذه الطلعات استهدفت المناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مع التركيز على منطقة سهل المجيديّة، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، بالإضافة إلى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة.

يأتي هذا التصعيد في سياق تصاعد الأحداث المتوترة بين “حزب الله” وإسرائيل، والذي شهد استمرار التبادل العسكري بين الطرفين. يذكر أن “حزب الله” أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان، بينما أعلنت الجيش الإسرائيلي عن إصابة طائرته المسيرة بصاروخ أرض-جو أطلق باتجاهها.

تعكس هذه الأحداث الأخيرة التوترات المستمرة بين “حزب الله” وإسرائيل على الحدود اللبنانية

كما و يأتي هذا التصعيد في سياق المواجهات المتواصلة بين الطرفين، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في أعمال القصف والاشتباكات العسكرية. تظهر الطلعات الاستكشافية الإسرائيلية الحاجة إلى متابعة تطورات الوضع عن كثب، وتسليط الضوء على الأثر الذي قد يكون لها على الأوضاع الأمنية في المنطقة.